Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. W sumie swoje reprezentacje do Sejmu wprowadziłoby sześć ugrupowań.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 38,5 proc. badanych. Oznacza to spadek poparcia o 1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,1 proc. Również ta formacja notuje spadek poparcia o 1,7 pkt. proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z poparciem 11,1 proc. respondentów (+0,6 pkt proc.).

Czwarte miejsce zajmuje Polska 2050. Sondaż wskazuje, że na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 9 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,8 pkt. proc. Do Sejmu weszłaby też PSL-Koalicja Polska – 6,3 proc. (+0,1 pkt proc.). Na Konfederację zagłosować chce 5,8 proc. ankietowanych (+0,7 pkt proc.). Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 czerwca 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1059 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc.

Źr. dorzeczy.pl