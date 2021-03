Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej usłyszał pytanie o podwyżkę podatków w tym lub w przyszłym roku. Odpowiedź ministra okazała się zaskakująco zdecydowana.

W odpowiedzi na pytanie, Kościński przyznał, że w resorcie cały czas trwają prace zmierzające do uczynienia podatków bardziej sprawiedliwymi. „Oczywiście, pracujemy nad tym, by wyrównywać podatki, by byłe sprawiedliwe i pracujemy nad uszczelnianiem.” – przyznał. „Nie ma planów, by podwyższyć podatek CIT, VAT i PIT. Nie pracujemy nad tym” – zapewnił zdecydowanie.

Padło również pytanie o to, czy resort rozważa odejście od podatku od reklam i innych podatków sektorowych. Mogłyby one zostać zastąpione podatkiem przychodowym od spółek kapitałowych. „Na razie nie ma takich planów, by to (podatek od reklam) zastąpić” – odparł Kościński.

Przypomnijmy, podatek od reklam wywołał sporo kontrowersji. Niektóre media urządziły nawet protest 10 lutego. Tego dnia nie działały niektóre stacje telewizyjne i duże portale informacyjne.

Źr. dorzeczy.pl