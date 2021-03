Adam Niedzielski za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze odniósł się do wysokich wzrostów nowych zakażeń koronawirusem. Odnosząc się do aktualnych danych z resortu, minister ocenił, że to „bardzo niepokojący sygnał”.

Niedzielski nie kryje zaniepokojenia najnowszymi doniesieniami z jego ministerstwa. Coraz częściej komentuje wzrosty zakażeń w mediach społecznościowych. „Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał.” – rozpoczął swój wpis.

„Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie” – doprecyzował Niedzielski w dalszej części swojego wpisu.

Nowe zakażenia

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 896 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem na terytorium Polski. Nie ma niespodzianki, bo najwięcej zakażeń ponownie odnotowano w województwie mazowieckim.

Tym razem zanotowano jednak mniej zakażeń, bo resort zdrowia poinformował o śmierci 28 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby” – doprecyzowano w komunikacie z aktualnym bilansem pandemii.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 917 527 przypadków zakażenia koronawirusem. 47 206 osób nie żyje a 1 574 455 uznano za wyzdrowiałe.

