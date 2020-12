Poszedł na pasterkę w maseczce z symbolem Strajku Kobiet i usiłował przystąpić do komunii świętej. Spotkał się ze zdecydowaną reakcją księdza. Mężczyzna opisał sytuację w mediach społecznościowych, a następnie sprawą zainteresowały się media.

Portal wyborcza.pl opisuje sytuację, do której miało dojść podczas pasterki w warszawskiej katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Gleb, aktywista znany z roli jednorożca na Strajku Kobiet, postanowił wybrać się na mszę razem ze swoją z dziewczyną. Tam zauważył znajomego księdza Bartosza.

– Zawsze kiedy chciałem porozmawiać o sprawach duchowych, szedłem do niego. Zdarzało nam się, że spacerowaliśmy, rozmawiając. Zawsze mu ufałem. I zawsze to od niego przyjmowałem komunię – relacjonuje mężczyzna.

Podczas pasterki doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań, którą przytoczył mężczyzna. – Po co ty prowokujesz? – zapytał ks. Bartosz. Gleb zaczął tłumaczyć, powołując się na znajomość. – Proszę księdza, ale ja podszedłem do Pana bo znamy się! – mówił.

– Ja nie udzielę Ci komunii świętej! – podkreślił ksiądz.

– Słucham?!

– Po co ty prowokujesz?! Idź stąd!

– Proszę?

– Idź stąd!

Mężczyzna podejrzewa, że powodem nerwowej reakcji była jego maseczka, a konkretnie symbol błyskawicy ze Strajku Kobiet.

Aktywista poinformował, że zamierza się dowiedzieć, na jakiej podstawie odmówiono mu komunii świętej. Proboszcz warszawskiej katedry ks. Bogdan Bartołd zaprosił ich na rozmowę w poniedziałek.

Wyborcza.pl informuje, że ks. Bertołd słyszał o sytuacji i chce ją omówić ze stronami.