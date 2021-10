Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Graffiti” na antenie Polsat News stanowczo skrytykował zachowanie Klaudii Jachiry. Posłanka w jednym z ostatnich wystąpień zmieniła słowa „Roty”, dodając tam między innymi stwierdzenie: „Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart”.

Wystąpienie Klaudii Jachiry w Sejmie wywołało ogromne kontrowersje. Posłanka postanowiła przedstawić swoją wersję „Roty” stwierdzając w niej między innymi: „Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy”. W dalszym ciągu nie zabrakło też nawiązań do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce oraz ataku na partię rządzącą. „Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił” – mówiła.

W programie „Graffiti” na antenie Polsat News bardzo ostro na takie wystąpienie zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz. „Ciężko to w ogóle komentować. Nie przystoi to ani w polskim Sejmie, ani przeinaczanie utworu, który był symbolem walki o wolność, o Polskę, o prawo do nauczania języka polskiego, o to żeby nie utracić swojej tożsamości. Utwór Marii Konopnickiej, który pretendował do roli hymnu polskiego, jest jedną z najważniejszych pieśni patriotycznych Polski” – mówił.

Zdaniem lidera Ludowców, taka pieśń powinna zawsze nie dzielić, ale łączyć Polaków. „Przykre to jest. Mi jest po ludzku przykro, że tak została przeinaczona i tak została zmieniona w taki sposób, żeby wykorzystać to politycznie. Dzisiaj ona ma łączyć, a nie dzielić Polaków i ma być takim wyrazem patriotyzmu, miłości do ojczyzny” – dodał.

Czytaj także: Jachira zaczęła rozrzucać kartki w Sejmie. Kidawa-Błońska nie wytrzymała! [WIDEO]

Żr.: Polsat News