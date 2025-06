Władysław Kosiniak-Kamysz w niepokojącym tonie wypowiedział się na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. W ocenie szefa MON, obecnie mamy do czynienia, z „najtrudniejszą sytuacją po II wojnie światowej”.

„Z tego powodu jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Dziś odbywa się komitet bezpieczeństwa poświęcony tej sprawie. Służby przekazują pełne informacje” – dodał szef MON.

Zwrócił uwagę, że trwa wojna na Ukrainie, napięta sytuacja na Pacyfiku, a teraz doszło do eskalacji na Bliskim Wschodzie. „Skłania nas to do transformacji, modernizacji polskiej armii, inwestycji europejskich pieniędzy w armie NATO” – mówił Kosiniak-Kamysz. „Do posiadania takiej zdolności, żeby nigdy nie opłacało się żadnemu państwu zaatakować Polski i NATO. To jest coś z czego czerpiemy” – mówił.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami w NATO, szczególny kontakt jest ze Stanami Zjednoczonymi, Turcją, ale też Wielką Brytanią i Francją” – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że „wszystkie decyzje, które Polska będzie podejmować, będą decyzjami sojuszniczymi”. „To będą decyzje Sojuszu” – oznajmił.

