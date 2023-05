W miejscowości Boksycka pod Ostrowcem Świętokrzyskim rozegrał się nad ranem prawdziwy koszmar. W zderzeniu samochodów zginęło pięć osób. Ustalenia wskazują, że wszyscy byli członkami jednej rodziny i wracali z przyjęcia weselnego.

Koszmarny wypadek nastąpił na dk 9 pod Ostrowcem Świętokrzyskim przed godziną 5 nad ranem. Wstępne ustalenia policji wskazują, że najprawdopodobniej 38-letni mężczyzna prowadzący mercedesa stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie zjechał na przeciwległy pas i uderzył w fiata punto, którym kierował 72-latek i jechał nim jeszcze pięć osób.

Jak informuje Radio ZET wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny. Na miejscu zginęło pięć osób z jednej rodziny. Ofiary to trzej mężczyźni w wieku 19, 43, 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat. „Wskutek wypadku 38-latek z mercedesa i 16-latek z fiata zostali zabrani do szpitala” – poinformowała podkomisarz Ewelina Wrzesień, rzeczniczka ostrowieckiej policji.

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

Droga krajowa numer 9 w miejscu zdarzenia została zablokowana co najmniej do godziny 10. Policja zorganizowała objazd drogami lokalnymi do Ostrowca przez Kunów, Janik i Wymysłów.

Źr. radiozet.pl