Tragedia w Szczucinie w województwie małopolskim. Nie żyje 40-letni policjant.

Informację o śmierci policjanta przekazał do publicznej wiadomości asp. Mariusz Przeniosło oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Do zdarzenia doszło w piątek 8 listopada ok. godziny 17:00.

Co się wydarzyło? Asp. Mariusz Przeniosło, w rozmowie z RMF FM, tłumaczy, że doszło do wypadku „z udziałem broni palnej”. Nie wiadomo, co dokładnie się stało, jednak najprawdopodobniej chodzi o postrzelenie.

– W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 40-letni policjant. Obecnie wykluczamy udział osób trzecich – powiedział asp. Przeniosło, który pełni rolę oficera prasowej KMP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na miejscu pracują już przedstawiciele prokuratury oraz funkcjonariusze policji z Dąbrowy Tarnowskiej. Ich celem jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Na ten moment policja nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Przeczytaj również: