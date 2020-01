View this post on Instagram

Każdy ma coś, co może dać innym i każde dobro, którym obdarujemy drugą osobę wraca do nas ze zdwojoną siłą😍 Doświadczyłam tego wielokrotnie jako ambasadorka fundacji @mammarzenie i wiem, że nawet drobne gesty mogą dać szczęście i nadzieję tym, którzy naprawdę jej potrzebuję.❤️❤️ Pomagajmy i myślmy o innych. Z tym przesłaniem zwracam się również do Was w najnowszym numerze Zwierciadła, gdzie wspólnie z @annalewandowskahpba opowiedziałyśmy o swoich własnych doświadczeniach, motywacjach i radości, która płynie z pomagania innym 🤗Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspirujący materiał, że poruszy Wasze serca. Dziś z tą myślą odwiedziłam @centrum_zdrowia_dziecka gdzie spełniliśmy marzenie Tomka o nowym telefonie i podarowaliśmy dzieciom maskotki 🐻🐰🐼 Radość Oliwii mówi sama za siebie! 🥰 Pamiętajmy o tych, którzy święta spędzą w szpitalnych pokojach, często z dala od swoich domów, niepewni jutra. Nasza pamięć o nich, troska i czułość mogą zdziałać cuda!❤️❤️