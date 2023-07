Media żyją dramatem, który miał miejsce w nocy z piątku na sobotę w Krakowie. W wyniku wypadku życie straciły cztery młode osoby. Wszystko wskazuje, że przyczyną w była nadmierna prędkość. Okazało się, że już w przeszłości kierowca generował wiele problemów na drodze. „Jeździ jak wariat” – to tylko jeden z komentarzy ze strony tablica-rejestracyjna.pl z 2020 roku.

Tragiczny wypadek w nocy z piątku na sobotę kosztował życie czterech młodych mężczyzn. Auto poruszało się z ogromną prędkością al. Krasińskiego w stronę mostu Dębnickiego. W okolicy skrzyżowania kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. Następnie auto dachowało na schodach i zatrzymało się dopiero na murku na bulwarze Czerwińskim. Przybyłe na miejscu służby musiały używać specjalistycznego sprzętu by wydobyć ofiary z wraku pojazdu.

Wypadek w Krakowie. Kim był kierowca? Internauci przypominają komentarze sprzed lat…

Wiadomo, że obecnie sprawę wyjaśniają śledczy. Wstępne ustalenia wskazują, że podstawową przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Policjanci w swoim komunikacie wskazali również, że za kierownicą siedział najprawdopodobniej syn znanej celebrytki 24-letni Patryk P.

„Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu” – poinformowano.

Mężczyzna był znany ze swojej miłości do samochodów i… dynamicznej jazdy. Niestety, nie ograniczał się do toru i nie rywalizował z profesjonalistami, tylko swoje umiejętności pokazywał na zwykłych drogach. W mediach społecznościowych promował wymowne hasło: „bezpiecznieszybkajazda”.

W sieci na stronie tablica-rejestracyjna.pl można znaleźć szereg komentarzy odnoszących się do jego numerów rejestracyjnych. Okazuje się, że podpadł niektórym kierowcom, jeszcze kilka lat przed wypadkiem w latach 2020-2021. „Jeździ jak wariat”, „Żeby ci prawo jazdy zabrali na dożywocie” i „Myśli, że jest królem szosy…” – to tylko fragmenty opinii.

Fot. tablica-rejestracyjna.pl screen