Panelem poświęconym roli polskich muzeów w upowszechnianiu historii Polski za granicą zakończyła się merytoryczna część IV Kongresu Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski. „Polskie muzea są ważnym elementem upowszechniania historii Polski za granicą” – powiedział PAP dyrektor MHP Robert Kostro.

Historycy z całego świata badający dzieje Polski i Polaków spotkali się w dniach 19-22 października w Krakowie pod hasłem „Spotkania Kultur”.

Serwis Nauka w Polsce był jednym z patronów medialnych kongresu.

W trakcie kongresu odbyło się blisko trzydzieści paneli prezentujących różnorodność spojrzeń i podejść metodologicznych, a także tradycji badawczych. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Historyczne wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Muzeum Historii Polski, Muzeum Krakowa i Międzynarodowym Centrum Kultury.

Muzeum Historii Polski we współpracy z partnerami zorganizowało dwa panele. Pierwszy z nich dotyczył staropolskiej dyplomacji w wiekach XVI i XVII i był moderowany przez prof. Roberta Frosta z Uniwersytetu w Aberdeen oraz członka Rady MHP, a także dr Annę Kalinowską.

Część merytoryczną Kongresu zakończył drugi panel zorganizowany przez MHP pt. „Polskie muzea a upowszechnianie historii Polski za granicą: dotychczasowe działania i perspektywy na przyszłość”. Swoje wystąpienia podczas panelu poświęconego roli polskich muzeów w upowszechnianiu historii Polski za granicą zaprezentowali dr Anna Ziemlewska z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, dr Jacek Kołtan z Europejskiego Centrum Solidarności, prof. Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski, dr Katarzyna Bock-Matuszyk z Centrum Historii Zajezdnia oraz dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Natomiast w dyskusji udział wzięli dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, główny historyk Muzeum Historii Polski prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, prof. James Collins z Georgetown University, członek Rady MHP prof. Robert Frost z University of Aberdeen oraz dr Paweł Ukielski. Moderatorami panelu byli dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola oraz rzecznik MHP dr Michał Przeperski.

„Polskie muzea są ważnym elementem upowszechniania historii Polski za granicą” – zaznaczył w rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Historii Polski Rober Kostro. „Zauważmy, że znaczna część promocji polskiej historii i kultury odbywa się nie za granicą, ale właśnie w Polsce. Obcokrajowcy przyjeżdżają przecież jako turyści, urzędniczy, politycy czy biznesmeni. Wówczas odwiedzają także polskie muzea” – wyjaśnił. Zdaniem dyrektora MHP „niesłychanie ważne jest dbanie o istnienie tych często znakomitych muzeów w Polsce, jak i dbanie o polskie zabytki oraz miejsca związane z pamięcią, polską historią”.

„Mówiąc o promocji polskiej historii za granicą, ciekawą uwagę podczas panelu przedstawił prof. Robert Frost. Historyk powiedział, że mówiąc o historii Polski nie można narracji pozbawić także i tych trudniejszych kwestii. Jeśli będzie ona zbyt +ładnie+ wyglądać, będzie po prostu dla zagranicznych odbiorów niewiarygodna” – powiedział dyrektor MHP.

Ważnym aspektem działalności polskich muzeów za granicą są także różnego rodzaju międzynarodowe inicjatywy naukowe. „Są to sieci naukowe, dzięki którym współpracujemy z zagranicznymi uczonymi, którzy tworzą prace na temat historii Polski” – podkreślił Robert Kostro.

W rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Historii Polski przypomniał, że kierowana przez niego placówka prowadzi m.in. program „Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks and Monographs”. „Podczas konferencji organizowanych w ramach tego programu polscy i zagraniczni naukowcy dyskutują nad podręcznikami lub książkami, które dotyczą historii Polski, a które ukazały się za granicą” – powiedział Robert Kostro.

Zadaniem, którego najczęściej podejmują się polskie muzea za granicą to organizowanie wystaw oraz przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzujących polską historię. „W tym kontekście ważne jest nawiązanie współpracy z miejscowymi muzeami. Jeżeli chcemy zorganizować jakiś zagraniczny projekt, wydając na niego nawet gigantyczne fundusze, potrzebny jest zagraniczny partner. Bez takiej współpracy projekt ma dużo słabszy odbiór, niż w sytuacji, gdy projekt został przygotowany wspólnie” – wskazał dyrektor MHP.

W czasie Kongresu został także ogłoszony laureat nagrody „Pro Historia Polonorum” za najlepszą zagraniczną książkę o historii Polski wydaną w ciągu ostatnich pięciu lat. Uhonorowana została książka prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego „The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733-1795. Light and Flame”. Dzieło, opublikowane w Yale University Press, jest pierwszą od lat tak poważną pracą poświęconą ostatnim latom istnienia staropolskiej Rzeczypospolitej. Książka stanowi kontynuację badań autora, który zdobył sobie uznanie m.in. dziełami poświęconymi Sejmowi Wielkiemu oraz Konstytucji 3 maja. Laureatką nagrody honorowej została natomiast prof. Patrice Dabrowski za pracę „The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine”. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Anna Kruszyńska