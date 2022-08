Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News poinformował o liczbie nowych potwierdzonych przypadków zakażeń przez Covid-19. Dopytywany przez dziennikarza, przyznał, że resort opracował plan powrotu niektórych obostrzeń.

„Mamy 5964 nowych przypadków koronawirusa. To jest wzrost o około 5-5,5 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia” – powiedział wiceminister Kraska.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w większości państw europejskich pojawia się już trend spadkowy. „Widzimy to w całej Europie. Wszędzie, nawet u naszych sąsiadów w Czechach i na Słowacji obserwujemy w tej chwili spadki zachorowań” – powiedział. „U nas są wciąż jeszcze niewielkie wzrosty” – podkreślił.

Czytaj także: Wiadomo, dlaczego Wałęsa trafił do szpitala

„Wydaje się, że jesteśmy na szczycie fali letniej, a w całej Europie liczba nowych przypadków spada” – wyjaśnił Kraska.

W rozmowie pojawił się wątek obostrzeń, jakie przygotowują do wprowadzenia Niemcy. Wiceminister nie wykluczył, że również w Polsce powtórzy się ten scenariusz. Wskazał termin, kiedy może do tego dojść. „Mamy przygotowany plan na jesień, tak jak to zawsze robiliśmy. Z dużym wyprzedzeniem. Zakładamy kilka wariantów” – powiedział Kraska.

„Wydaje się, że wzrost liczby nowych przypadków zakażeń jest na jesieni nieunikniony. Teraz jest tylko kwestia czy to będzie początek października, czy będzie w dłuższym okresie. Ale na pewno będzie większa liczba” – kontynuował Kraska. „Na pewno zakrywanie ust i nosa, szczególnie dla osób z grupy wrażliwej, czyli powyżej 60. roku życia myślę, że jest wskazane” – zaznaczył.

Źr. Polsat News