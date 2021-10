Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia ujawnił najnowszą dzienną liczbę zakażeń koronawirusem. Okazuje się, że nastąpił gwałtowny wzrost nowych przypadków w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

„Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka, przekroczyliśmy 2000 dziennych zakażeń, mamy 2085 przypadków” – powiedział Kraska. Media przypominają, że tydzień temu odnotowano 1234 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa i śmierć 22 pacjentów.

„Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza” – przekazał Kraska. W jego ocenie najnowsze dane powinny skłonić wszystkich niezaszczepionych, aby udać się do najbliższego punktu szczepień.

„Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, więc apeluję do wszystkich państwa: zaszczepmy się, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie” – mówił Kraska.

Zwrócił uwagę, że coraz więcej osób trafia też do szpitali. „Tutaj też przekroczyliśmy już liczbę dwóch tysięcy pacjentów, 2013 dokładnie mamy w tej chwili w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19. Także przybywa osób, które przebywają na oddziałach intensywnej terapii, podłączone do respiratorów” – mówił Kraska.

„Naprawdę to są proste metody, o których powinniśmy codziennie pamiętać, a myślę, że już zapomnieliśmy” – podkreślił Kraska.

Źr. Polsat News; Polskie Radio