Popularność kredytów oferowanych przez instytucje bankowe działające w Polsce jest tak ogromna, że już co drugi mieszkaniec naszego kraju posiada tego rodzaju zobowiązanie finansowe. Takie wsparcie finansowe jest niezwykle doceniane, bo pozwala realizować cele, na które nie posiadamy własnych środków. Co więcej, polskie społeczeństwo się wzbogaca, stać nas na regularne spłacanie tychże należności. Doceniają to również kredytodawcy, oferują coraz bardziej atrakcyjne warunki swoich produktów. Dowiedz się więcej o kredytach, jakie funkcjonują na rynku usług bankowych. Wybierz zobowiązanie, które w pełni odpowiada Twoim potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom. Musisz wiedzieć, że większość z nich charakteryzuje się elastycznymi warunkami, są wręcz „szyte na miarę”.

Rynek kredytowy w Polsce

Okazuje się, że Polacy uznawani są za wiarygodnych, lojalnych oraz wypłacalnych kredytobiorców. Nadal wstydzimy się długów, więc decyzje o zaciąganiu zobowiązań kredytowych podejmujemy świadomie i w pełni racjonalnie. Nie zaciągamy kredytów bez wyraźnej potrzeby, dzięki czemu nie wpadamy też tak często w tzw. spiralę długów. Tym różnimy się od Niemców, Holendrów czy nawet Norwegów. Okazuje się, że chociaż zachodnie społeczeństwa są od nas bogatsze, to jednak tam problem z płatnościami jest o wiele większy. Zagraniczni sąsiedzi zaciągają też zobowiązania opiewające na znacznie większą wartość.

Rynek usług bankowych w ostatnich latach przeżywa wzmożony rozwój, a dzisiaj warunki dyktują nie same instytucje bankowe, ale klienci. To dlatego banki muszą walczyć o każdego klienta, oferują coraz lepsze warunki kredytowe. To z kolei sprawia, że takie zobowiązania cieszą się coraz większym zaufaniem.

Wyróżnia się, że największą popularnością cieszy się kredyt gotówkowy (https://www.17bankow.com/ranking-kredytow-gotowkowych) na dowolny cel, który zaciągany jest na średnio 23 000 złotych. Na podium plasuje się również kredyt hipoteczny, a jego przeciętna wartość to 340 000 złotych. Warto wiedzieć o tych zobowiązaniach więcej, by w ramach realizacji założonych celów finansowych, móc wybierać odpowiednie kredyty, w pełni dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Kredyt gotówkowy na dowolny cel to najczęściej zaciągane zobowiązanie. Wszystko dlatego, że banki nie ingerują w cel wydatkowania udzielonych środków, a kredytobiorca ma w tej kwestii zupełną dowolność. To dlatego najczęściej pieniądze uzyskane od banku dzielone są na różne cele. Kredyt na dowolny cel przeznaczony może być na zasilenie domowego budżetu, spłatę zaległych zobowiązań, remont mieszkania, wymarzone wakacje czy kupno samochodu. Co więcej, to właśnie takie zobowiązanie bardzo często okazuje się doskonałym wsparciem, jeśli pod uwagę weźmiemy konieczność zdobycia środków na wkład własny w ramach zaciąganego kredytu hipotecznego na nieruchomość.

Kredyt na dowolny cel to również zobowiązanie na preferencyjnych warunkach, które wyróżnia nie tylko niskie oprocentowanie i niskie koszty około kredytowe, ale także minimalne formalności i krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową. Jak w przypadku wszystkich kredytów bankowych, również tutaj weryfikowana jest zdolność kredytowa klienta banku, ale jest to procedura standardowa. Najczęściej czas takiej analizy nie przekracza kilku dni, możliwe jest również zaciąganie szybkich kredytów gotówkowych przez internet, a środki na koncie kredytobiorcy mogą znaleźć się jeszcze tego samego dnia.

Kredyt celowy

Kolejny typ zobowiązania kredytowego to kredyt celowy. Ten zaciągany jest na podstawie wskazania konkretnego celu, jaki chce zrealizować kredytobiorca. Jeśli środki zostaną udzielone, w następnym etapie klient banku zobowiązany jest do udokumentowania nabycia celu. Kredytem celowym może być kredyt na remont domu, kredyt na samochód, wakacje, kursy doszkalające czy zakup nieruchomości. Okazuje się, że chociaż cele są dowolne, to właśnie kredyt hipoteczny na mieszkanie czy inną nieruchomość cieszy się największą popularnością. Warto poświęcić mu nieco szerszy opis.

Warunki kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny można zaciągać na dowolną nieruchomość, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nieruchomością może być mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, lokal usługowy, handlowy czy też działka budowlana.

Ponieważ kredyt hipoteczny zaciągany jest na wysoką wartość i długi okres spłaty, banki dokładnie weryfikują zdolność kredytową kredytobiorcy oraz stawiają dodatkowe warunki. Takim jest między innymi wkład własny. W przypadku kredytu na mieszkanie czy inną nieruchomość jest to warunek konieczny w ramach dodatkowego zabezpieczenia przed ewentualną niewypłacalnością klienta. W tym roku wkład własny to minimum 20% wartości zaciąganego zobowiązania. Dobrą informacją jest zaś to, że niektóre banki decydują się obniżyć wkład własny, ale oferują za to nieco gorsze warunki kredytowe. Co więcej, wkład własny nie musi być wnoszony w formie gotówki. Większość banków akceptuje również zabezpieczenia hipoteczne innej nieruchomości, której właścicielem jest kredytobiorca czy też zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach oszczędnościowych, lokatach czy rachunkach IKZE bądź IKZE.