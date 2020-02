W porannym programie TVP Info „Woronicza 17” pojawił się temat reformy sądownictwa. Gdy prowadzący Krzysztof Ziemiec zaczął zapowiadać materiał o obradach Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy, na ekranie pojawił się pasek z napisem, na który uwagę zwrócił Robert Kropiwnicki z KO.

Gdy Krzysztof Ziemiec w „Woronicza 17” zaczął zapowiadać dalszą część programu, na ekranie pojawił się kontrowersyjny pasek. „Polska opozycja przeciwko Polsce” – brzmiał napis. Nie umknęło to uwadze jednego z zaproszonych do studia posłów opozycji. Robert Kropiwnicki postanowił zareagować na wizji.

Czytaj także: Kidawa-Błońska o TVP: „Boję się, że wyniki z meczów mogą być sfałszowane”

„Panie redaktorze, przepraszam. Tam naprawdę piszecie „opozycja przeciwko Polsce”? To jest jednak idiotyczne, no przepraszam. Naprawdę daliście taki pasek? Jestem polskim posłem i uważam się za polskiego patriotę.” – stwierdził Kropiwnicki. „Mówię do paskowego: nie przeginajcie.” – dodał.

Ziemiec próbował wytłumaczyć, że chodzi o rezolucję, przyjętą w czasie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE). Rada Europy zarzuciła rządowi psucie prawa i zaapelowała o naprawę wymiaru sprawiedliwości. „Ale proszę nie mówić, że jesteśmy przeciwko Polsce. Naprawdę.” – dodał Kropiwnicki.

Czytaj także: Cejrowski: „PSL jest jak prostytutka, daje każdemu, byleby zarobić”

Źr. wpolityce.pl; twitter