Swoim hitem pt. „Patointeligencja” Mata poruszył całą Polskę. Utwór błyskawicznie stał się hitem. Teraz raper zaprezentował kolejny teledysk, który po raz kolejny może wywołać zamieszanie.

„Patointeligencja” to utwór, który zyskał ogromną popularność. W serwisie YouTube został odtworzony ponad 17 milionów razy i mówili o nim wszyscy. Mata opowiada w nim o drugim życiu licealistów, którzy pochodzą z dobrych domów i uczą się w dobrych szkołach a poza nimi nie stronią od imprezowania czy używek.

Teraz Mata zaprezentował kolejny teledysk – tym razem do piosenki „100 dni do matury”. Utwór ma dokładnie ten sam tytuł jak płyta, która ukazała się w piątek. Klip bardzo szybko zyskuje popularność i wiele wskazuje na to, że powtórzy sukces poprzedniego.

Tym razem teledysk wygląda zupełnie inaczej. Większość stanowią zdjęcia lub krótkie nagrania z mediów społecznościowych, które ukazują ten bardziej imprezowy element życia młodych ludzi. Całość oscyluje oczywiście wokół stwierdzenia, że młode osoby, które powinny przygotowywać się do matury, zajmują się zupełnie innymi sprawami.

Klip można zobaczyć poniżej.

