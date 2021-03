Drugi test na COVID-19, jaki przeszedł Grzegorz Krychowiak, dał wynik negatywny. Oznacza to, że pomocnik reprezentacji Polski będzie mógł zagrać z Anglią. Poleci tam prawdopodobnie prywatnym samolotem.

Dziś rano Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski otrzymali pozytywne wyniki testu na koronawirusa. To kolejne osłabienie polskiej kadry przed środowym meczem z Anglią w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.

Z racji, że Krychowiak jest ozdrowieńcem, bardzo szybko wykonano drugi test. Jak się okazuje, dał on wynik negatywny. Oznacza to, że pomocnik będzie mógł dołączyć do pozostałych zawodników i być do dyspozycji Paulo Sousy.

Wiele wskazuje na to, że Krychowiak faktycznie przyleci do Londynu prywatnym samolotem i w środę będzie do dyspozycji trenera.

Źr.: Radio ZET