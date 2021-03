Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+Sport, ujawnił, jak długo w piłkę nie zagra Robert Lewandowski. Wszystko przez kontuzję, którą odniósł w meczu z Andorą.

Wczoraj PZPN poinformował o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej drużyny odniósł ją w meczu z Andorą i przez to nie zagra w najbliższym spotkaniu eliminacyjnym z Anglią.

„Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżający się turniej EURO 2020” – napisano. „Leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację” – uszczegółowili przedstawiciele Związku.

Okazuje się jednak, że rekonwalescencja snajpera Bayernu Monachium potrwa znacznie dłużej. Wiele wskazuje na to, że wykazały to badania, które Polak przeszedł po powrocie do Monachium. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Jak długo nie zagra Lewandowski?

Nowe informacje ws. absencji Roberta Lewandowskiego przekazał dyrektor Canal+Sport Michał Kołodziejczyk. Według doniesień, do których udało mu się dotrzeć, kapitan naszej kadry ma mieć czterotygodniową przerwę.

„Robert Lewandowski nie będzie grał w piłkę przez cztery tygodnie. Uraz z meczu z Andorą sprawił, że nie tylko nie zagra przeciwko Anglii czy w lidze z Lipskiem. Nie wystąpi także w obu meczach z PSG w Lidze Mistrzów” – napisał Kołodziejczyk na Twitterze. Są to jednak nieoficjalne informacje.