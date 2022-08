Liczne wybuchy na okupowanym przez Rosjan Krymie. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz filmy, które wskazują na to, że to Ukraińcy przeprowadzili niniejsze ataki.

W serwisie Twitter zaczęły pojawiać się zdjęcia oraz filmy ilustrujące liczne wybuchy na Krymie. Warto pamiętać, że półwysep jest obecnie okupowany przez Rosjan, którzy zajęli go w 2014 roku. Wiele wskazuje więc na to, że ukraińska armia postanowiła uderzyć w należące do rosyjskiej armii obiekty.

Geolocated, just for the record.

Saki air base in occupied Crimea is on fire. pic.twitter.com/RpCuz8nEUK — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 9, 2022

– Na Krymie odnotowano wybuchy w rejonie wojskowego lotniska – napisała dziennikarka Barbara Włodarczyk, która zajmuje się tematyką wschodnią.

Na Krymie odnotowano wybuchy w rejonie wojskowego lotniska. #Krym https://t.co/cnHdV7G6gp — Barbara Włodarczyk (@BarbaraWlodarcz) August 9, 2022

– Wybuchy w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie. Unosi się nad nią chmura dymu – podaje bloger Łukasz Bok.

Wybuchy w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie. Unosi się nad nią chmura dymu. — Łukasz Bok (@LukaszBok) August 9, 2022

Film zarejestrowany na Krymie zamieścił także popularny profil „Raport Wojenny”.

Reuters informuje, że eksplozje miały miejsce w rosyjskiej bazie wojskowej Nowofedorowka. Dwóch z nich stwierdziło, że słyszało co najmniej 12 eksplozji, z tego trzy bardzo głośne. – Jeśli to prawda — jest to pierwsze podczas wojny uderzenie na okupowany przez Rosję Krym (nie licząc przybrzeżnych platform gazowych). Może być konsekwencją zdziesiątkowanej rosyjskiej obrony powietrznej – napisał na Twitterze ekspert ds. polityki wschodniej Siergiej Sumlenny.