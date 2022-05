Krystian Ochman w wielkim stylu awansował do sobotniego finału Eurowizji. Podczas gdy polski artysta zbiera mnóstwo pochlebnych opinii, swoją opinią postanowiła podzielić się Manuela Gretkowska. Pisarka gorzko ocenia występ Polaka.

Krystian Ochman reprezentuje w tym roku Polskę w konkursie Eurowizji. Polski wokalista jest znany z niezwykłego głosu. W czwartek jego próbkę mogli usłyszeć widzowie z Europy.

Ochman zaśpiewał utwór „River”. Jego występ został doceniony i Polak trafił do sobotniego finału. Co ciekawe, bukmacherzy typują, że wnuk tenora Wiesława Ochmana może zająć wysokie miejsce w finale.

W sieci znaleźć można mnóstwo pozytywnych komentarzy dotyczących występu Polaka. Jednak znalazła się osoba, której jego występ nie przypadł do gustu. Manuela Gretkowska – bo o niej mowa – podzieliła się swoją opinią na Facebooku.

– Gdy nie wiadomo skąd to jest, wystarczy popatrzeć na te marzanny i faceta w garniturze: TVP. Prezes w otoczeniu elementu ludowego, jak na wyjazdach do suwerena, gdzie Pisowcy występują z cepelią w tle – podkreśliła pisarka.

– Chłopak fajnie śpiewa swoją „River”, nasz Timberlake we łzawej „Cry me a river”. Ale stroboskop i scenografia to za mało. Musi być wijąca się wokół prowincjonalna tandeta – dodała.