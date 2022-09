Mogę zapewnić, że żadnego kryzysu na uczelniach nie będzie. Projekty ustaw, które za chwilę będą procedowane, obejmują szkoły, uczelnie i wszystkie placówki oświatowe związane ze szkolnictwem wyższym tak, żeby staryfikować ceny energii – powiedział w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się do rozpoczynających się inauguracji roku akademickiego i mierzenia się uczelni ze wzrostem cen energii. Podkreślił, że placówki zostaną w tym zakresie objęte wsparciem.

„To było przedmiotem mojego wystąpienia przed tygodniem na Radzie Ministrów, kiedy pokazywałem horrendalne i absurdalne oferty cenowe na energię elektryczną na uczelniach polskich. Postawiłem sprawę jasno, albo będziemy tutaj podejmować działania radykalne, nawet gdyby Unia Europejska się na nie zgodziła, albo będziemy mieli kryzys na uczelniach” – podkreślił.

„Mogę jednak zapewnić, że żadnego kryzysu na uczelniach nie będzie. Projekty ustaw, które są w tym momencie przygotowywane i za chwilę będą procedowane, obejmują również uczelnie i szkoły, wszystkie placówki oświatowe związane ze szkolnictwem wyższym, tak żeby staryfikować ceny energii. One będą nieco wyższe, ale nie mogą być tysiąc procent wyższe” – wyjaśnił.

Zdaniem ministra zakres usług wsparcia będzie szeroki i obejmie między innymi akademiki, które służą uczelniom.

„Pewno nie będzie w tym hoteli, które służą jako akademiki, choć jeszcze trwa dyskusja w sprawie szczegółów. Na pewno uczelnie, które pokrywają rachunki ze środków, które przekazujemy w ramach subwencji będą miały radykalnie niższe rachunki za energię elektryczną niż wynikają z dzisiejszych ofert, które są im przedstawiane” – dodał.

„Jestem przekonany, że będzie to omawiane na najbliższym posiedzeniu sejmu. To jest kwestia wspólnego rynku energetycznego europejskiego. Nasze propozycje będą przedstawione 30 września Unii Europejskiej. To bardzo racjonalne propozycje, które przedyskutowaliśmy na Radzie Ministrów” – powiedział.

Według szefa resortu nawet jeżeli Unia Europejska się nie zgodzi to i tak zostaną podjęte działania zmierzające do ochrony uczelni i naszych placówek oświatowych.

„Co do tego, to nie mam żadnych wątpliwości. Ale najpierw przedstawiamy to Unii Europejskiej i potem dopiero będziemy dalej procedować. Natomiast kolejny szczyt Unii Europejskiej będzie 7 października i to będzie ostateczna data, od której uzależniamy dalsze działania, także w październiku będzie z pewnością ustawa będzie przyjęta” – podsumował minister Czarnek.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agnieszka Gorczyca