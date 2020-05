Akcja #hot16challenge2 powoli przechodzi już do historii. Wciąż pojawiają się nowe nagranie, jednak nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem. Są jednak wyjątki, do których z pewnością należy nagranie, jakie w sieci zamieścił Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk do akcji #hot16challenge2 został nominowany już dawno. Nie mógł jednak wziąć w niej udziału, ponieważ miał problem z dostępem do studia nagraniowego. „Kwalifikuję się do stopnia wysokiego zagrożenia w obecnej walce z koronawirusem. Odizolowaliśmy się od świata zgodnie z zaleceniem lekarza” – przekazał.

Wokalista po otrzymaniu nominacji wyznał, że studio nagraniowe znajduje się za daleko od jego domu. „Dlatego nie miejcie do mnie żalu, że nie wziąłem udziału w akcji 16 wersetów, bo nie miałem w domu warunków, a studio, w którym tylko nagrywam, mieści się w Poznaniu, czyli 280 km od mego domu. Nie złamię rygorów, jakie narzucił mi lekarz” – dodał.

Krzysztof Krawczyk zadeklarował wówczas, że jeżeli tylko pojawi się techniczna możliwość, nagra swoją „szesnastkę”. Teraz dotrzymał słowa. Wokalista zamieścił w sieci nagranie w ramach akcji #hot16challenge2, w którym zwrócił się przede wszystkim do pielęgniarek, którym, jak sam śpiewa, zawdzięcza życie i zdrowie. „Dzwonię, by powiedzieć Wam, jak bardzo Was kocham” – śpiewa.

Całe nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/Andrzej Kosmala