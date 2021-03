Michał Meyer w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” wcielił się w postać Krzysztofa Krawczyka. Jego kreacja okazała się tak dobra, że wygrał swój odcinek. Na tym jednak nie koniec, bo występ Meyera odbił się szerszym echem. Jak się okazuje, zachwycony jest także sam Krzysztof Krawczyk. Legendarny muzyk pogratulował aktorowi występu.

W drugim odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wcielił się w postać Krzysztofa Krawczyka wykonując hit pt. „Hej Sokoły”. Już z samym występem poradził sobie znakomicie, doskonale imitując nie tylko głos, ale również charakterystyczne gesty czy mimikę wokalisty. Później jednak zaczęło się prawdziwe show.

Czytaj także: Krzysztof Krawczyk ma problemy zdrowotne? Muzyk przerwał milczenie

Aktor tak mocno wczuł się w rolę, że imitował zachowanie Krzysztofa Krawczyka już do końca programu. Michał Meyer rozbawił jurorów do łez, a wręcz można powiedzieć, że ich onieśmielił. Nic więc dziwnego, że od części z nich otrzymał później maksymalną liczbę punktów i w konsekwencji wygrał cały odcinek. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych została oczywiście przeznaczona na cele charytatywne.

Krzysztof Krawczyk komentuje występ Meyera

Występ Meyera skomentował na Facebooku sam Krzysztof Krawczyk: „Panie Michale wspaniałe się pan wczuł w moją fizyczność i osobowość! I tylko mam taką refleksję przykrą, że kiedy nagrałem te polskie perełki spadł na mnie hejt, że łapię się za piosenki rodem z biesiady! I co z tego? Najważniejsze żeby trafiało do ludzkich serc! A to są piosenki z serca i dla serca!” – czytamy.

Krzysztof Krawczyk doczekał się jeszcze odpowiedzi Meyera. „Panie Krzysztofie, dziękuję za te słowa. Pański komentarz to dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, tak samo jak możliwość wcielenia się w pana na scenie. Proszę przyjąć wyrazy uznania dla pana i pańskiego dorobku, który dzięki tej pracy mogłem lepiej poznać. Pańska charyzma i wyjątkowy kontakt z publicznością sprawiły, że ten występ był dla mnie ogromną przyjemnością i lekcją. Za to z serca dziękuję. Życzę Panu zdrowia i jeszcze wielu lat na scenie!” – napisał aktor.

Źr. facebook; wmeritum.pl;