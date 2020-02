Krzysztof Piątek do końca nie mógł być pewien, do jakiego klubu trafi. W końcówce okna transferowego sprawy potoczyły się niezwykle szybko i Polak ostatecznie trafił do Herthy Berlin. Piłkarz w rozmowie z „Super Expressem” skomentował swój transfer.

Krzysztof Piątek po przyjeździe do Berlina udzielił wywiadu „Super Expressowi”. Polski napastnik przyznał, że transfer przebiegł bardzo szybko. We wtorek Polak wystąpił jeszcze w barwach AC Milan, a już w piątek rozgrywał mecz jako zawodnik Herthy Berlin.

Czytaj także: Piątek trafił do Herthy Berlin. Został najdroższym piłkarzem w historii klubu!

Piłkarz ujawnił też, co ostatecznie skłoniło go do wyboru Herthy jako nowego klubu. „Cieszę się, że jestem już w Berlinie i wierzę, że zrobię tutaj z Herthą coś wielkiego, bo projekt wygląda imponująco.” – przyznał Piątek. „(…) perspektywy i przyszłość tego klubu rysują się bardzo pozytywnie. Budżet w przyszłym sezonie będzie jednym z najwyższych w Bundeslidze.” – mówi.

„Ale nie chodzi tylko o pieniądze, bo mam odgrywać kluczową rolę w zespole. Wierzę, że w przyszłym sezonie, po wzmocnieniach, a nawet jeszcze w tej rundzie, będziemy grać znacznie lepiej.” – przyznał Piątek.

Czytaj także: Puchar Świata w skokach narciarskich. Trwa fantastyczna passa Dawida Kubackiego [WIDEO]

Polski piłkarz zapewnił również, że bardzo pozytywnie ocenia pierwszy kontakt z legendarnym Jurgenem Klinsmannem, który jest trenerem Herthy. „Przedstawił mi plan na mnie i mam również nadzieję, że jako były napastnik swoim doświadczeniem pomoże mi się rozwijać, bo to jest najważniejsze.” – zapewnił Piątek.

Cała rozmowa TUTAJ.

Źr. se.pl