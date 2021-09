Krzysztof Skórzyński nie poprowadzi programów w TVN24 w najbliższym czasie. „Został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy” – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu ujawniono e-mail, który Krzysztof Skórzyński miał otrzymać od ministra Michała Dworczyka. Polityk prosił w nim o konsultację odpowiedzi na pytania przesłane przez dziennikarkę portalu OKO.press, a także o pomoc w sprawach związanych z PR.

Dziennikarz TVN24 zareagował na publikację oświadczeniem. „Nigdy nie wymieniałem w tej sprawie maili z ministrem Dworczykiem. Nigdy także, w żaden, podkreślam – w żaden sposób – nie doradzałem ani ministrowi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek innemu politykowi, w jakiejkolwiek sprawie! Podkreślam – NIGDY!” – ogłosił Skórzyński.

„Byłoby to niedopuszczalne i nie do zaakceptowania. Nie wiem kto miał być adresatem tego maila, z pewnością nie ja. Mail ten był jednym z ponad 26 tys. nieprzeczytanych w mojej skrzynce” – dodał dziennikarz.

W poniedziałek pojawił się kolejny wyciek. Screeny wskazują, że Dworczyk wysłał dziennikarzowi również komunikat o zapisach seniorów na szczepienia przeciw koronawirusowi. Kilka godzin później z konta Skórzyńskiego wyszła odpowiedź z poprawkami.

Kolejny mail jest datowany na 17 grudnia 2010 roku. Dworczyk, który wówczas pełnił funkcję radnego w Warszawie, zwrócił się do dziennikarza: „cześć stary”, następnie podziękował za „chęć pomocy”. „Dzięki jeszcze raz, wierzę, że następnym razem lepiej uda się to wszystko przygotować” – czytamy w wiadomości.

Niedługo po ujawnieniu nowych wiadomości na stronie TVN24 Newsroom na Twitterze pojawił się komunikat. „W związku z nowymi informacjami ws. Krzysztofa Skórzyńskiego, został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy” – czytamy.

W związku z nowymi informacjami ws. Krzysztofa Skórzyńskiego, został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy.

Wciąż mam nadzieję na jakiś nagły plot twist, ratujący całą sytuację – sam nie wiem, co dokładnie miałoby to być – ale na ten moment wygląda to potwornie słabo, nie do obrony. Zwłaszcza w przypadku powszechnie cenionego dziennikarza politycznego. https://t.co/GqPjgPHvOV pic.twitter.com/5fmWFpdk5l