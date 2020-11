Krzysztof Stanowski, założyciel Weszło.com oraz współtwórca Kanału Sportowego, nie zostawił suchej nitki na Edycie Górniak. Zabrał głos na temat jednej z jej najgłośniejszych wypowiedzi na temat pandemii w swoim najnowszym internetowym programie.

Krzysztof Stanowski wystartował ze swoim najnowszym internetowym programem. „Dziennikarskie zero”, bo tak nazywa się audycja, to swoisty wideoblog, w którym popularny „Stano” komentuje bieżące wydarzenia.

W debiutanckim odcinku dziennikarz skupił się m.in. tzw. koronasceptykach, czyli osobach, które krytykują działania rządu, w związku z pandemią Covid-19. Stanowski nie oszczędził zarówno Ivana Komarenki, jak i Edyty Górniak, której oberwało się najmocniej.

Krzysztof Stanowski odniósł się bowiem do głośnej wypowiedzi wokalistki na temat epidemii Covid-19. Ta, podczas transmisji na Instagramie, stwierdziła, że w szpitalach leżą statyści.

Krzysztof Stanowski nie zostawił suchej nitki na Edycie Górniak

„Edyta, twierdzisz, że w szpitalach leżą statyści” – mówi Stanowski. W tym momencie na ekranie pojawiają się screeny artykułów, w których opisywana jest wypowiedź wokalistki. „Nie wiem, co ja mam Ci powiedzieć, Edziu” – stwierdza po chwili dziennikarz.

„Może Ty idź do tego szpitala. Może Cię wpuszczą. Znam szpitale, do których Cię wpuszczą na pewno. To nie są koniecznie szpitale covidowe, tylko inne. W każdy województwie jest taki jeden przynajmniej” – mówi Krzysztof Stanowski. „Może nawet bez skierowania” – dodaje nie bez ironii.

Dziennikarz podkreśla, że Edyta Górniak jest przecież znaną osobą i gdyby poprosiła z pewnością wpuszczono by ją również do szpitala covidowego. „Wtedy byś sprawdziła jaką mają dniówkę, gdzie grali wcześniej. Może byście się powymieniali doświadczeniami scenicznymi” – mówi. „Chciałbym jeszcze zaapelować do mediów: nie promujcie głupich ludzi i głupich wypowiedzi” – zakończył.