Marcin Najman zażądał od Kasjusza Życińskiego ogromnych pieniędzy za pomówienie. Bokser pokazał w sieci zdjęcie pozwu. – Łajdackie pomówienie będzie wyjaśnione – ogłosił. Na wpis zareagował Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego. Dziennikarz dał Najmanowi jedną radę.

Jeszcze dwa tygodnie temu wydawało się, że konflikt Marcina Najmana i Kasjusza Życińskiego zakończy się wraz z walką na FAME MMA 8. Niestety, pojedynek nie miał zbyt wiele wspólnego z boksem i zakończył się skandalem. „El Testosteron” został oficjalnie zdyskwalifikowany za złamanie zasad walki.

Najman tłumaczył później, że poniosły go nerwy i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu. Chodzi o informacje „Don Kasjo” o rzekomym romansie z jedną z sióstr Godlewskich.

W poniedziałek wieczorem „El Testosteron” opublikował w sieci zdjęcie pozwu złożonego w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Bokser domaga się orzeczenia zakazu publicznego wypowiadania się na temat jego życia prywatnego, 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz oficjalnych przeprosin w mediach społecznościowych oraz w „Super Expressie” o następującej treści:

„Ja, Kasjusz Życiński, przepraszam pana Marcina Najmana za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez upublicznienie nieprawdziwych informacji sugerujących jakoby pan Marcin Najman miał romans z panią Moniką Godlewską”.

„El Testosteron” domaga się wielkich pieniędzy od rywala. Krzysztof Stanowski kpi z „pozwu” boksera: Zatrudnij chociaż studenta, żeby ci to ogarnął

Część internautów zwraca uwagę na „specyficzny” styl pisma, które nie wygląda na efekt pracy zawodowych prawników. Pozew zawiera błędy edytorskie (niepotrzebne przerwy) oraz informacyjne ( nie istnieje portal „facebook.pl”, zaś na portalu Instagram nie ma „tak zwanego zdjęcia w tle”).

Opublikowane przez boksera pismo postanowił skomentować Krzysztof Stanowski. „Marcin, zatrudnij chociaż studenta prawa, żeby ci to ogarnął, bo z tego co widzę poniżej to się jedynie wykosztujesz na znaczki pocztowe i dupa z tego będzie. Pozdro” – napisał dziennikarz Kanału Sportowego.