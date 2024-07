Krzysztof Ziemiec zabrał głos. Były, wieloletni prezenter TVP zwrócił się do widzów o wsparcie finansowe. W tym celu uruchomiono zbiórkę pieniężną.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu informowaliśmy o zmianach w życiu zawodowym Krzysztofa Ziemca. Prezenter TVP przestał współpracować z telewizją publiczną.

Co więcej, w sieci zamieścił tajemnicze zdjęcie, na którym… malował ściany. Ziemiec wyjaśnił później, że prowadził prace budowlane przy przygotowaniu studia do swojego nowego projektu – kanału na YouTube – „Otwarta Konserwa”.

Teraz Ziemiec kolejny raz dał o sobie znać. Prezenter poprosił o pomoc finansową. W tym celu utworzono zbiórkę na Patronite. Chętni mogą wpłacać kwoty od 10 do 1000 zł. Przy najmniejszej kwocie otrzymają newsletter wysyłany co niedzielę. Za 20 zł co miesiąc jest też dostęp do zamkniętej grupy na Discordzie.

Krzysztof Ziemiec uruchamia zbiórkę na kanał

Wyższe wpłaty otwierają m.in. dostęp do treści zza kulis, do sesji z pytaniami i odpowiedziami na Discordzie, a także podziękowania w materiale.

Autorzy informują także o celach, które mogą zrealizować. Po uzyskaniu 10 tys. zł miesięcznie, zapewniają o częstszych wejściach „na żywo” oraz poszerzeniu kanału o większą liczbę gości.

Przekroczenie pułapu 20 tys. zł pozwoli rozszerzyć działalność redakcji. „Ruszamy w Polskę, by odwiedzić jej różne zakątki, spotkać Was i rozmawiać o ważnych rzeczach z Waszej, lokalnej perspektywy” – zapowiadają autorzy.

🔔 Otwarta Konserwa na @Patronite_PL ! Wesprzyj rozwój kanału i zostań naszym Patronem!



Prosimy o mocny RT i wsparcie! Mamy ambicje zbudować nową redakcję! 💪



🟥 PATRONITE OTWARTEJ KONSERWY ➽ https://t.co/sIkP4LjJvY 🟥 pic.twitter.com/4Iixg5N3gz — Otwarta Konserwa (@OKonserwa) July 5, 2024

Jeśli zbiórka przekroczy 50 tys. zł miesięcznie, „Otwarta konserwa” utworzy profesjonalną redakcję.

Przeczytaj również: