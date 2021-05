Krzysztof Igor Krawczyk odziedziczył po ojcu zamiłowanie do muzyki. W ostatnim czasie postanowił zbliżyć się do publiczności i zaśpiewał największe hity Krzysztofa Krawczyka na ulicy w Łodzi. Nagranie trafiło do sieci.

Syn Krzysztofa Krawczyka odziedziczył talent muzyczny po rodzicach. Jego ojciec przejdzie do historii jako legenda polskiej sceny muzycznej, ale również matka – Halina Żytkowiak – była popularną wokalistką.

Pomimo ciężkiego wypadku, który Krzysztof Igor Krawczyk przeszedł 33 lata temu, mężczyzna nie zrezygnował z muzyki i stara się pielęgnować swoją pasję. W sieci możemy znaleźć liczne nagrania, na których Krawczyk Junior prezentuje swoje umiejętności wokalne.

Ostatnio, 16 maja, syn Krawczyka skorzystał ze słonecznej pogody i wystąpił na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Przechodnie mogli usłyszeć największe hity Krzysztofa Krawczyka. Jego występ nagrała znajoma i opublikowała na Facebooku.

W materiałach słyszymy piosenki, które niegdyś nuciła cała Polska („Parostatek”, czy „Jak minął dzień”). Sądząc po komentarzach, internauci są zachwyceni umiejętnościami 47-latka.

„Masz chłopie talent. Bardziej śmiało do przodu, słonce i niebo otworzyło drogę, każdy dzień będzie lepszy i lepszy. Powodzenia gratulacje” – czytamy w jednym z komentarzy.

„Fantastycznie! Rozwijaj się w tym kierunku, bo widać, że lubisz śpiewać. Śpiewaj jak najpiękniej, a przede wszystkim trzymaj się dobrych ludzi. Powodzenia i trzymam kciuk” – pisze kolejna osoba.

„Pięknie i wiosennie słucham Pana Krzysztofa występ… Na razie na ulicy a wkrótce na scenie Tego życzę z serca zdolnemu synowi artystów” – ocenia następny internauta.