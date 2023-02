Ksiądz Michał Woźniacki w ostrych słowach wypowiedział się na temat trenera polskich skoczków narciarskich. Chodzi o Thomasa Thurnbichlera, austriackiego szkoleniowca biało-czerwonych.

Ksiądz Michał Woźniacki to duchowny, którego wypowiedzi podczas kazań budzą spore kontrowersje. Niedawno ksiądz został skazany za stwierdzenie podczas internetowego kazania, ponieważ nazwał Żydów pasożytami. Sąd w Poznaniu wymierzył mu karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności oraz 30 godzin prac społecznych.

Niedawno w sieci pojawiło się kolejne nagranie ks. Woźniackiego. Tym razem duchowny skomentował wygląd trenera skoczków narciarskich Thomasa Thurnbichlera. Jego wypowiedź znów wywołała spore poruszenie.

Ks. Woźniacki nawiązał do złotego medalu, który Piotr Żyła wywalczył w Planicy. – Polak zdobywa mistrzostwo świata, a ten, który się z nim cieszy, trener: tu tatuaż, tu tatuaż – powiedział duchowny w swoim opublikowanym w internecie kazaniu. – Patrzeć na to nie można. Tfu! – dodał. – To jest obrzydliwe, to jest po prostu wstrętne. I to facet jest? – podsumował.

Thurnbichler ma specyficzny wygląd, ponieważ posiada zarówno liczne tatuaże, jak i tunele w uszach.

Przeczytaj również: