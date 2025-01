Ks. Sebastian Picur to duchowny, który prowadzi aktywną działalność w sieci. Tym razem odpowiedział na pytanie internautów dotyczące życia po śmierci.

Ks. Picur to katolicka gwiazda Tik Toka. Duchowny prowadzi tam aktywną działalność i regularnie odpowiada na pytania internautów, którzy chcą wiedzieć, co na temat niektórych kwestii mówi Kościół Katolicki. Ksiądz chętnie udziela odpowiedzi.

Ostatnio zapytano go, co dzieje się z duszą człowieka zaraz po śmierci. Ks. Sebastian Picur odpowiedział wprost. Zrobił to krótko i zwięźle, co wywołało później sporą dyskusję w sekcji komentarzy pod opublikowanym w serwisie Tik Tok filmem.

– Po śmierci idziemy na Sąd Boży. Następnie czeka na piekło albo niebo. Jeśli potrzebujemy oczyszczenia, trafimy do czyśćca, i dopiero po czyśćcu od razu do nieba – powiedział Picur odpowiadając na pytania skierowanego do niego w mediach społecznościowych.

– „Po śmierci dusza za grzechy wciela się w jakieś ciało, aby cierpieć dalej na ziemi. Wierząca dusza trafia do raju i spoczywa w spokoju – napisała jedna z internautek. – Skoro Bóg jest miłosierny i wszystkim przebacza, czemu duszę idą do piekła? – zapytał z kolei inny z komentujących.

