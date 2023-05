80-letni ksiądz Leon Czerwiński, były proboszcz parafii Najśw. Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach koło Radomia a obecnie rezydent padł ofiarą pobicia. Duchowny w piątek wracał od chorego i był już w pobliżu kościoła i domu parafialnego.

Ksiądz Leon Czerwiński po godzinie 13 wracał od chorego i padł ofiarą napastnika, który przewrócił go na ziemię i pobił. Radio Plus informuje, że do napaści doszło na tuż obok kościoła i domu parafialnego, na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, od strony Al. Królewskiej.

W sobotę oświadczenie w tej sprawie wydał obecny proboszcz parafii, ks. Mariusz Wincewicz. „Ksiądz ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna” – napisano w oświadczeniu.

Sprawą zajmuje się policja. Pobity ksiądz przeszedł badania i wraca do sił, choć na jego ciele nadal bardzo wyraźne są obrażenia.

„Solidaryzując się z ks. Leonem, prosimy Boga o zdrowie dla Kapłana oraz nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy” – apeluje ks. Mariusz Wincewicz.

Źr. tvp.info