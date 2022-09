Książę Harry wydał bardzo osobiste oświadczenie po śmierci swojej babci królowej Elżbiety II. Wyraził uznanie za jej postawę przez całe lata panowania oraz wdzięczność za osobiste spotkania i rozmowy.

„Celebrując życie mojej babci, Jej Wysokości Królowej – i opłakując jej stratę – wszyscy przypominamy sobie, że była ona dla tak wielu osób drogowskazem w jej oddaniu służbie i obowiązkom. Była na całym świecie podziwiana i szanowana” – pisze książę Harry.

Przypomniał słowa, jakie Elżbieta II wypowiedziała po śmierci swojego męża księcia Filipa: „Życie, oczywiście, składa się z ostatecznych rozstań, jak i pierwszych spotkań”.

„Babciu, podczas gdy to ostateczne rozstanie przynosi nam wielki smutek, jestem na zawsze wdzięczny za wszystkie nasze pierwsze spotkania. Od moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa z Tobą, do spotkania Cię po raz pierwszy jako mojego Naczelnego Dowódcę, do pierwszej chwili, gdy poznałaś moją ukochaną żonę i przytuliłaś swoje ukochane prawnuki. Wysoko sobie cenię te chwile spędzone z Tobą i wiele innych wyjątkowych momentów” – pisze książę Harry.

„Już teraz bardzo nam Ciebie brakuje, nie tylko nam, ale całemu światu. A skoro mowa o pierwszych spotkaniach, to teraz czcimy mojego ojca w jego nowej roli jako króla Karola III” – dodał.

„Dziękuję za Twoje zaangażowanie w służbę. Dziękuję za Twoje rozsądne rady. Dziękujemy za Twój zaraźliwy uśmiech. My również uśmiechamy się, wiedząc, że Ty i Dziadek jesteście teraz ponownie połączeni i obydwoje razem w pokoju” – podsumował książę Harry.

Źr. RMF FM