Mateusz Morawiecki to zdecydowanie najlepszy kandydat na premiera rządu Prawa i Sprawiedliwości – wynika z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu”. Obecny szef rządu ma dużą przewagę nad innymi potencjalnymi kandydatami, w tym nad Jarosławem Kaczyńskim.

Z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” jasno wynika, że Polacy popierają Mateusza Morawieckiego na stanowisku szefa rządu PiS. Aż 56 procent badanych stwierdziło, że to właśnie on powinien być premierem. To ogromna przewaga nad innymi potencjalnymi kandydatami.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. W roli premiera widzi go jednak zaledwie 17 procent badanych. Jeszcze mniej, bo 10 procent respondentów, na stanowisku szefa rządu widzi obecnego wicepremiera i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Tyle samo badanych chciałoby, by na stanowisko premiera wróciła Beata Szydło.

Pozostali potencjalni kandydaci notują jeszcze niższe poparcie. Zbigniewa Ziobrę na stanowisku szefa rządu widzi zaledwie 3 procent ankietowanych. Natomiast 2 procent badanych w tej roli widziałoby prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz europosła Joachima Brudzińskiego.

Źr.: SE