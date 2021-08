Kuba Wojewódzki nie od dziś słynie jako miłośnik drogich samochodów. Jego garaż wypełniają luksusowe marki, a on co chwilę zamieszcza w sieci zdjęcia kolejnych aut. Tym razem postawił ja Jaguara F-Type.

Bentley, Porsche czy Lamborghini to tylko niektóre auta, które w swojej kolekcji ma Kuba Wojewódzki. Gwiazdor TVN znany jest ze swojego zamiłowania do drogich aut, które często wymienia na nowe. Na jego profilu na Instagramie regularnie pojawiają się zdjęcia z nowymi nabytkami. I chociaż część z nich otrzymuje jedynie do testów to trzeba przyznać, że kolekcja jest imponująca.

Ostatnio Wojewódzki pochwalił się zdjęciem z Jaguarem F-Type. To samochód sportowy produkowany przez brytyjską markę od 2013 roku. Auto wyposażone jest w potężny silnik o mocy, w zależności od wersji, od 300 do niemal 600 koni mechanicznych. Cena również powala, bo zaczyna się od 300 tysięcy złotych.

Trudno jednak ukryć, że auto robi wrażenie – również na samym dziennikarzu. „Pomarańczowy to jedyny kolor jaki zmieści mi się w garażu… Jaguar F-Type rozbudza wyobraźnię” – napisał.

Żr.: Instagram/kuba_wojewodzki_official