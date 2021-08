Agnieszka Chylińska wzięła ostatnio udział w imprezie prezentującej jesienną ramówkę stacji TVN. Jeden z portali zauważył, że wokalistka szybko podeszła do stolika z cateringiem i poprosiła kelnera o zapakowanie kilku rzeczy na wynos. Teraz zamieściła wpis, w którym odniosła się do całej sytuacji.

Agnieszka Chylińska ze stacją TVN związana jest od wielu lat. Od samego początku zasiada w jury programu „Mam Talent”, który jesienią powróci na antenę. Wokalistka pojawiła się więc na imprezie promującej najnowszą ramówkę stacji.

Jeden z portali zarzucił Chylińskiej, że zamiast udzielać wywiadów, szybko ruszyła do stolika z cateringiem. Tam poprosiła kelnera i zapakowanie jedzenia na wynos. Okazuje się jednak, że wcale nie chciała szybko uciec do domu, ale zrobiła to z myślą o dzieciach.

Agnieszka Chylińska zamieściła w sieci wpis, w którym wyjaśnia, że poprosiła o zapakowaniu kilku słodkości dla dzieci. „Kiedy prosisz o spakowanie kilku ciasteczek dla dzieci, a okazuje się, że to mega obciach, bo przecież w domu sztab kucharek ma wszystko gotowe i czeka z trzema rodzajami tortu” – napisała.

Żr.: Facebook/Agnieszka Chylińska