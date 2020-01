Dawid Kubacki wygrał 68. Turniej Czterech Skoczni. Reprezentant Polski skomentował sukces w rozmowie z dziennikarzem TVP Michałem Adamczykiem. Podczas rozmowy pojawiło się pytanie, które wyraźnie rozbawiło Kubackiego i stojącego obok Adama Małysza. – To jest pytanie z serii tych „bardzo głupich” – skomentował skoczek.

Po ubiegłorocznym tytule indywidualnego mistrza świata Dawid Kubacki powiększył swój dorobek o kolejne prestiżowe trofeum. W niedzielę we wspaniałym stylu wygrał konkurs w Bischofshofen i przypieczętował zwycięstwo w 68. Turnieju Czterech Skoczni.

Polski zawodnik od początku TCS prezentował wysoką formę. W pierwszych zawodach w Oberstdorfie zajął 3. miejsce, podobnie w Garmisch-Partenkirchen. Zawody w Innsbrucku zakończył na 2. pozycji i do ostatniego konkursu turnieju przyjechał jako lider klasyfikacji. W Bischofshofen triumfował, wyprzedzając 9 punktów drugiego Mariusa Lindvika.

Niedługo po zakończeniu zawodów komentował swój sukces w rozmowach z mediami. Podczas programu „Gość Wiadomości” TVP doszło do zabawnej sytuacji. – Ciężko sobie pracowałem na to trofeum, które mi tu ciąży teraz na rękach. Bardzo jestem zadowolony z tego, co tutaj pokazałem – powiedział.

– To była ciężka praca, ale nie tylko moja, ale też całego sztabu, wszystkich ludzi, których na co dzień nie widać w kamerach, a im się należą bardzo duże podziękowania za to, że we mnie wierzyli i chcieli ze mną pracować – dodał.

Rozbrajające pytanie dziennikarza. Kubacki i Małysz nie mogli się powstrzymać od śmiechu

Prowadzący rozmowę Michał Adamczyk zapytał zawodnika, jak długo uda mu się utrzymać znakomitą dyspozycję. – Jesteś w świetniej formie. Jak myślisz, jak długo uda ci się ją podtrzymać? – powiedział dziennikarz.

Pytanie wyraźnie rozbawiło Kubackiego, jak i stojącego obok Adama Małysza. – To jest pytanie z serii tych „bardzo głupich” – odparł roześmiany zawodnik. – Nad tym się pracuje. To nie jest tak, że to jest moja życiowa forma, telemarki były nie do końca takie, jakbym chciał. Natomiast skoki były naprawdę fajne, ale tutaj ze skoku na skok i z konkursu na konkurs trzeba cały czas pracować – powiedział.

Mistrz i Pan Redaktor z Wiadomości. pic.twitter.com/7VQZhYNaC0 — Emerytowany Anioł, w stanie spoczynku. (@PiotrZakrzewski) January 6, 2020

Źródło: TVP Info, Twitter