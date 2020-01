Dawid Kubacki ma powody do zadowolenia po piątkowych kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Polak zakończył rywalizację na szóstym miejscu i zapewnił, że nie jest to szczyt jego możliwości.

Dawid Kubacki bardzo dobrze spisuje się podczas tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Polak stawał na podium w Oberstdorfie i Ga-Pa i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju. Wciąż ma szanse nawet na zwycięstwo i tym bardziej cieszy, że po przenosinach do Austrii również prezentuje znakomitą formę.

Kubacki w Innsbrucku spisywał się dobrze już na treningach. W kwalifikacjach również pokazał się z bardzo dobrej strony. Uzyskał 127 metrów i zajął ostatecznie szóste miejsce. Polak jest zadowolony ze skoków, jakie oddawał tego dnia. „Skoki treningowe były naprawdę ok, a ten w kwalifikacjach chyba nawet był lepszy. Na pewno będę zadowolony z tego dnia, ale mam świadomość, że to nie jest szczyt moich możliwości. Muszę utrzymać koncentrację i popracować, by skoki konkursowe były jeszcze lepsze” – powiedział.

Polak podkreślił, że w konkursie stać go na więcej. „Byłem zadowolony z tego skoku, bo był lepszy niż dwa poprzednie. Wylądowałem po nim na pierwszym miejscu. Za każdym razem jest radość, gdy przenosi się zieloną kreskę. Nie mam zarzutów do tego skoku, ale to nie jest wszystko, na co mnie stać” – dodał.

Źr.: Polsat Sport