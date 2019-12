Wiele wskazuje na to, że Robert Kubica w przyszłym sezonie może występować w drużynie Alfa Romeo. Niemal pewni są tego włoscy dziennikarze, którzy informują, że Polak doszedł już do porozumienia. Byłby to wielki powrót Polaka do Hinwil, ponieważ w latach 2006-2009 występował w tym zespole, który wówczas funkcjonował jako BMW Sauber.

Wraz z ostatnim Grand Prix Kubica pożegnał się z Williamsem. O tym okresie Polak prawdopodobnie chciałby jak najszybciej zapomnieć, ponieważ nie był on, delikatnie mówiąc, zbyt udany. WIadomo, że w przyszłym sezonie Kubicy raczej na torze nie zobaczymy, zarówno Haas jak i Racing Point oferowali mu rolę kierowcy rezerwowego i pracującego w symulatorze.

Podobną rolę Kubicy oferuje Alfa Romeo. Polak występował już w tym zespole, jednak wówczas funkcjonował on pod nazwą BMW Sauber. W latach 2006-2009 polski kierowca święcił tam największe sukcesy w swojej karierze.

Zdaniem włoskich mediów, Polak najprawdopodobniej zdecyduje się na współpracę z zespołem. „Wydaje się, że Robert Kubica doszedł do porozumienia z Alfą Romeo” – informuje „La Repubblica”. „Polski kierowca rozmawiał z innymi zespołami o pracy w symulatorze, ale wydaje się, że Robert Kubica osiągnął porozumienie z ekipą, która zajęła ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów F1 w roku 2019” – czytamy.

