Paweł Kukiz w rozmowie z Polsat News komentował działania Polski i Węgier polegające na zawetowaniu unijnego budżetu. Powodem jest powiązania go z kwestią praworządności. Przyznał, że jego ugrupowanie w tej konkretnej sprawie w pełni wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wczoraj Marek Sawicki z PSL sugerował, że postawa Kukiz’15 może doprowadzić do rozpadu Koalicji Polskiej. „Marek Sawicki jest takim emocjonalnym człowiekiem, że czasami za dużo powie, niepotrzebnie.” – komentował Kukiz. „Gdyby był trochę bardziej zaineresowany co się dzieje w Kukiz’15 to wiedziałby, że kukizowcy są przeciwni formie reformy wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu Zbigniewa Zbiory. Ale nie może być tak, że inne państwa będą ingerować w kwestie suwerenności. Ten przedwojenny PSL też nie zgodziłby się na to” – dodał.

„Ziobro może dzisiaj być, a jutro może go nie być. Natomiast ten instrument, który pozwoli innym państwom ingerować czy jakby mieć wpływ na politykę wewnętrzną Polski, pod pretekstem tzw. praworządności. Niedookreślonej, bez wyraźnych wykładni, to na to niestety zgodzić się nie możemy, na takie zagrożenie suwerenności” – tłumaczył Kukiz. „Nie ma takich pieniędzy, za które można by sprzedać suwerenność” – podkreślił.

Kukiz nie opuści Koalicji Polskiej?

Polityk zapewnił, że nie zamierza opuszczać Koalicji Polskiej. „Nie mam zamiaru nigdzie odchodzić ani przechodzić – zapewnił lider Kukiz’15. – Koalicja Polska to parlamentarny twór, który powstał na bazie porozumienia w 2019 r. Jeżeli chodzi o wspólny program, to wiele postulatów Kukiz’15 przejął PSL. Jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, sędziowie pokoju, przedsiębiorczość, to rzeczy, które obligują obie strony do wspólnych głosowań” – mówił Paweł Kukiz.

„Nawet gdyby to nie PiS taką uchwałę sporządził, tylko Czarzasty to zagłosowałbym za taką uchwałą, która sprzeciwia się uzależnianiu budżetu od praworządności” – podsumował Kukiz.

Źr. Polsat News