Paweł Kukiz w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentował powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Muzyk dość jednoznacznie ocenił, że były premier nie zdoła zagrozić PiS-owi. W jego ocenie dużo trudniejsza stanie się sytuacja w opozycji, która i tak jest pogrążona w kryzysie.

Kukiz ocenił, że w sobotnim wystąpieniu Tusk nie zawarł „żadnych konkretów, komunikatów, czy recept na „niegodziwości PiS”.”. Odniósł się także do ironicznych słów byłego premiera, który w kontekście antysitwowej uchwały PiS powiedział: „może pan poseł Kukiz otworzyłby szerzej oczy, przeczytał to i zaśmiał się, zaproponował ustawodawcze rozstrzygnięcie, które uniemożliwi dojenie Skarbu Państwa”.

Czytaj także: Gronkiewicz-Waltz apeluje do Trzaskowskiego ws. sytuacji w PO. „Rafale…”

„Widocznie Donald Tusk mało interesował się życiem politycznym w Polsce, ponieważ projekt ustawy antysitwowej Kukiz‘15 złożył już w poprzedniej kadencji” – odparł Kukiz. „(…) przy okazji zapytam, dlaczego w trakcie swoich rządów w Polsce, mając jako szef partii władzy moce sprawcze, nie zajął się problemem sitw, które istnieją w Polsce nieprzerwanie od 1989 roku, bez względu na to, jaka opcja sprawuje władzę. Również i za Tuskowych czasów” – zapytał.

Kukiz twierdzi, że Tusk „skomplikuje sytuację w opozycji”

W dalszej części rozmowy powrócił temat Tuska. „Wątpię, by powrót Tuska skomplikował życie PiS-owi. Raczej bardziej skomplikuje sytuację w opozycji” – ocenił Kukiz. „Proszę zwrócić uwagę, że nie było szczególnego entuzjazmu u Trzaskowskiego i Schetyny podczas Rady Krajowej PO” – zauważył.

Czytaj także: Donald Tusk grozi PiS? „Będą to dobrze rozumieli za dwa, trzy lata”

„No i Hołownia. Z pewnością ma rozbudzone ambicje i łatwo mu nie będzie się pogodzić ze stopniową degradacją. Bo z całą pewnością aktywność Tuska doprowadzi do spadku sondaży Hołowni. Poza tym pan Szymon otoczony jest „agenturą” Tuska (p. Cichocki, p. Mucha, etc). No i zobaczymy na ile „opiekunowie” pana Hołowni będą lojalni wobec niego a na ile względem „starego druha Donalda”.” – podsumował Kukiz.

Źr. wPolityce.pl