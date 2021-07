Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas rozmowy w internetowym programie Onet Rano komentowała powrót Donalda Tuska do polityki. Przy okazji postanowiła zwrócić się z apelem do Rafała Trzaskowskiego. Obecny prezydent Warszawy sprawia wrażenie mocno rozczarowanego powrotem byłego premiera do polskiej polityki.

Gronkiewicz-Waltz oceniła, że Tusk w strukturach europejskich nabrał dużego doświadczenia jeśli chodzi o szukanie kompromisów. „Nabrał niezłego doświadczenia, jeżeli chodzi o komunikację z osobami, które mają inne poglądy. Dlatego myślę, że rozmowa z innymi partiami opozycyjnymi będzie prowadzona w wyjątkowy sposób” – mówiła.

Była prezydent Warszawy nie ukrywała, że wierzy, iż Tusk przyczyni się do wygranej opozycji. „Donald Tusk zawsze ratował wybory. Nie chcę powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale nie ulega wątpliwości, że są osoby, które mają temperament i możliwość działania. Trzeba przeć pod przewodnictwem Tuska do wygrania wyborów” – zaznaczyła.

Gronkiewicz-Waltz odniosła się również do sytuacji Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy wnioskował o przeprowadzenie wyborów w Platformie Obywatelskiej i nawet zapowiadał start na przewodniczącego. Większość nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie i powierzyła kierownictwo Tuskowi.

Gronkiewicz-Waltz apeluje do Trzaskowskiego

„Myślę, że dla Trzaskowskiego było dużym zaskoczeniem, że 201 na 203 ludzi zagłosowało na Tuska. To znaczy, że osoby, które mu sprzyjały, też zagłosowały na Tuska” – komentowała Gronkiewicz-Waltz.

„Może trochę przecenił własne siły, starając się sprostać Tuskowi” – kontynuowała na temat Trzaskowskiego. „Parę ambitnych osób chciało zająć miejsce Tuska i im się to nie udało. Wygrywamy też dzięki partii. Nie da się dziś samoistnie wygrać wyborów” – przypomniała.

Na zakończenie Gronkiewicz-Waltz zwróciła się bezpośrednio do Trzaskowskiego. „Rafale, bez partii i jej struktur nie wygrywa się wyborów. Nie ma singli w polityce” – powiedziała.

