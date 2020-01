Paweł Kukiz w rozmowie z „Faktem” zdobył się na szczere wyznanie dotyczące jego spraw finansowych. Były muzyk przekonuje, że na działalności artystycznej mógłby zarobić o wiele więcej, niż obecnie otrzymuje za zaangażowanie polityczne.

„Bycie politykiem się nie opłaca! Kiedy nim zostałem, straciłem sporo pieniędzy i popularność.” – stwierdził Kukiz w rozmowie z „Faktem”. „Ta poselska pensja to naprawdę niewiele w porównaniu z zarobkami artystów, nawet podstarzałych już muzyków rockowych.” – dodaje. Dziennik przypomina, że poseł zarabia ok. 8000 zł brutto plus 2400 zł nieopodatkowanej diety.

Poseł przekonuje, że jako aktywny muzyk mógłby zarabiać nawet od 15 do 30 tys. zł za jeden koncert. „Kiedyś grałem nawet 50 koncertów w roku.” – chwali się Kukiz. „W Polsce muzyk, nawet nie jakiś wybitny, może zarabiać więcej niż poseł .” – zauważa.

Były muzyk podkreśla jednak, że do polityki poszedł nie z chęci zysku, a dla idei. Kukiz twierdzi, że chce coś zmienić w Polsce. „Fakt” zauważa jednak, że obecnie muzyk otrzymuje jeszcze pieniądze za tantiemy, na czym zarabia nawet ok. 250 tys. zł rocznie.

Źr. fakt.pl