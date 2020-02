Paweł Kukiz odniósł się w mediach społecznościowych do wywiadu, jakiego tygodnikowi „Wprost” udzielił Andrzej Duda. Były muzyk postanowił wykorzystać okazję i zwrócił się bezpośrednio do rzecznika prezydenta, Błażeja Spychalskiego.

Prezydent w rozmowie z tygodnikiem odniósł się do możliwości wprowadzenia w Polsce związków partnerskich. „Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył.” – stwierdził Duda. Do tej wypowiedzi odniósł się Paweł Kukiz.

„Panie Spychalski, rzeczniku PAD, proszę, by przekazać Andrzejowi Dudzie, by przestał chodzić i opowiadać głupoty, tylko by zabrał się do pracy i w końcu po pięciu latach przedstawił konkretny projekt ustawy o związkach partnerskich.” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz.

Przy okazji poseł postanowił przypomnieć, co na ten temat mówił Duda w 2015 r. Kukiz opublikował fragment rozmowy prezydenta z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM. Wtedy Andrzej Duda twierdził, że nie widzi możliwości legalizacji w Polsce tzw. związków partnerskich.

