Paweł Kukiz po raz kolejny, tym razem obszerniej, postanowił odnieść się do zakulisowych działań polityków partii rządzącej. Po wolcie Jarosława Gowina, liderzy PiS za wszelką cenę poszukują większości sejmowej dla ustawy o wyborach korespondencyjnych.

„Szanowni Państwo, posłuchajcie proszę opartej na faktach z ostatnich dni krótkiej opowieści o żenującej, zmasowanej i panicznej PiS-owskiej akcji korupcyjno-politycznej” – rozpoczął swój obszerny wpis Paweł Kukiz. „Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów.” dodaje.

W dalszej części wpisu, Kukiz podaje konkretne przykłady polityków jego ruchu. Muzyk opisuje szczegółowy spotkania z politykami PiS Stanisława Żuka, Jarosława Sachajko, Agnieszki Ścigaj i Stanisława Tyszki. W niektórych przypadkach działacze PiS mieli sugerować, aby posłowie Kukiz’15 udawali, że „popsuł im się laptop” do zdalnego głosowania. Jak przekonuje muzyk, żaden z jego posłów nie uległ namowom.

Kukiz nie przebiera w słowach

Dalej Kukiz zwraca się bezpośrednio do Kaczyńskiego i Morawieckiego i przyznał, że całą poprzednią kadencję był gotów do rozmów. „Jaka była Wasza odpowiedź? Przez 4 lata minionej kadencji Sejmu zainwestowaliście mnóstwo czasu i pieniędzy, by skorumpować, kupić, przeciągnąć posłów Kukiz’15. Chcieliście zniszczyć ruch obywatelski, który powstał po wyborach prezydenckich 2015 roku. I niestety -w dużej mierze, dzięki gangsterskim metodom przekupstwa i szantażu, to się Wam udało.” – pisze.

„Ale nie tak łatwo zabić Ideę. A na pewno nie uda się to takiej nieudolnej, ogarniętej obsesją władzy za wszelką cenę, aroganckiej, butnej i tępawej partyjnej mafii, partii przeciętniaków, „biernych, marnych, wiernych”, którą zbudowaliście. Okazało się niestety, że jesteście istotami pozbawionymi jakichkolwiek poglądów, ideałów i zwykłej ludzkiej przyzwoitości” – grzmi Kukiz.

