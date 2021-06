Paweł Kukiz w rozmowie z „Super Expressem” przypomniał o warunkach porozumienia programowego, jakie zawarła niedawno z Jarosławem Kaczyńskim. Były muzyk zagroził, że jeśli PiS będzie przeciągał realizację postulatów Kukiz’15, to on przeciągnie głosowanie nad Polskim Ładem.

Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski zapytał, czy Paweł Kukiz nie obawia się, że PiS wykorzysta jego ugrupowanie do wprowadzenia Polskiego Ładu, a w zamian nie wprowadzi postulatów Kukiza.

Czytaj także: PiS traci większość! To już oficjalne. Posłowie zakładają nowe koło

„Nie mam takiej obawy” – odparł Kukiz. „Umowa jest tego rodzaju, że zanim dojdzie do głosowania jakiegoś bloku ustaw z Polskiego Ładu, przed głosowaniem, każdego takiego bloku, musi być uchwalona jedna z ustaw Kukiz ‘15. Jeżeli to się będzie przeciągało do końca kadencji, to do końca kadencji ja będę przeciągał głosowanie nad Polskim Ładem” – zagroził.

Kukiz o ustawie antysitwowej

Muzyk przypomniał również o ustawie antysitwowej. Nakazywałaby ona politykom m.in. informowanie o członkach rodziny pracujących w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych.

„Wczoraj rozmawiałem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o tym, że należałoby jak najszybciej przejść do ustawy antysitwowej i zaostrzyć, doprecyzować projekt Kukiz’15 z poprzedniej kadencji” – mówił Kukiz.

Czytaj także: Rzecznik rządu zaniepokojony nowym wariantem koronawirusa: Informacje nie są optymistyczne

„Ten projekt piętnował zatrudnianie rodzin, ale chodzi też o to by wprowadzić jakieś zakazy. Ale musi to być zgodne z konstytucją. Zdaje się, że pan prezes dostrzega, że te sitwy trwają od 1989 roku bez względu na to jaka partia jest przy władzy i chciałby z tym skończyć” – dodał Kukiz.

Źr. se.pl