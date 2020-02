W nocy z 6 na 7 lutego zmarł Romuald Lipko. Wybitnego kompozytora i muzyka wspomniał również Paweł Kukiz, który opublikował w sieci wzruszający wpis.

Paweł Kukiz upamiętnił na Facebooku postać Romualda Lipko. O śmierci artysty poinformowała Budka Suflera. „Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów.” – czytamy.

Czytaj także: Lublin upamiętnił Romualda Lipko. Trębacz zagrał „Jolka, Jolka” [WIDEO]

Kompozytor od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Pierwszy raz informacja w mediach na ten temat pojawiła się w lipcu 2019 roku. We wrześniu Romuald Lipko przeszedł przeszczep wątroby. W kwietniu tego roku skończyłby 70 lat.

„Zmarł Romuald Lipko… Do dziś znam na pamięć muzę i teksty z kultowej płyty Budki Suflera „Cień Wielkiej Góry”… 1975 rok… I pewnie nigdy już nie zapomnę… Powoli kończy się pewna epoka… Codziennie jakaś część mojego świata odchodzi… Coraz szybciej , nieubłaganie … ” – pisze Kukiz na Facebooku.

„Prawdziwa Muzyka tłumi smutek przemijania, bo przywraca wspomnieniem czas, który minął… Z całego serca dziękuję Ci za nią… R.I.P. ” – podsumował Kukiz. Muzyk opublikował również fragment tekstu do jednego z utworów Budki Suflera pt. „Samotna noc”.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Kukiz przyznał, że wiele zawdzięcza Romualdowi Lipko i Budce Suflera. „Muzyka Romka i Budki będzie we mnie grała do końca życia. Być może gdybym nie usłyszał płyty „Cień Wielkiej Góry” to nigdy bym nie występował i nigdy nie zostałbym muzykiem.” – przyznał.

Źr. facebook; wmeritum.pl; dorzeczy.pl