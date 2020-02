Romuald Lipko zmarł w nocy z 6 na 7 lutego. Jego rodzinne miasto Lublin upamiętniło śmierć artysty w niezwykły sposób. Miejscu hejnalista odegrał z ratuszowego balkonu słynny utwór Budki Suflera pt. „Jolka, Jolka pamiętasz”.

Słynny kompozytor i muzyk zmarł w nocy z 6 na 7 lutego, około północy. O jego śmierci poinformowała na Facebooku Budka Suflera. „Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów.” – czytamy.

Władze Lublina upamiętniły muzyka niezwykłym gestem. Prezydent miasta Krzysztof Żuk osobiście opuścił flagę miasta do połowy. Oprócz tego, miejski trębacz, oprócz tradycyjnego hejnału, odegrał również jeden z najsłynniejszych utworów z repertuaru Budki Suflera skomponowanych przez Romualda Lipko pt. „Jolka, Jolka pamiętasz”.

Muzyka wspominał również prezydent Lublina. „Dla Lublina to bardzo smutny dzień.” – powiedział Krzysztof Żuk. „Odchodzi osoba niezwykle zasłużona dla lubelskiej kultury. Romuald Lipko był świetnym ambasadorem Lublina i to co najważniejsze: był bardzo oddany Lublinowi i kulturze.” – dodał.

Wiadomo, że kompozytor od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Pierwszy raz informacja w mediach na ten temat pojawiła się w lipcu 2019 roku. We wrześniu Romuald Lipko przeszedł przeszczep wątroby. W kwietniu tego roku skończyłby 70 lat.

