Już 14 lutego na ekrany kin trafi film „Zenek” – pierwsza całkowicie samodzielna produkcja Telewizji Polskiej. Sam Zenek Martyniuk miał już okazję zobaczyć produkcję. Jak zareagował?

Film „Zenek” to oczywiście historia Zenona Martyniuka. Producenci opisują go jako „barwną opowieść o skromnym chłopaku z Podlasia, który realizuje swoje wielkie marzenie, by kochać, śpiewać i bawić tłumy”.

Produkcja do kin trafi 14 lutego, a więc w Walentynki. To pierwsza całkowicie samodzielna produkcja Telewizji Polskiej. Film reżyseruje Jan Hryniak a w rolę głównego bohatera wcielają się Jakub Zając (młody) oraz Krzysztof Czeczot (dorosły).

Okazuje się, że sam Zenek Martyniuk widział już produkcję. Jak informuje „Super Express”, wokalista nie krył zadowolenia. „Miałem przyjemność obejrzeć cały materiał. Nie jest on do końca jeszcze udźwiękowiony, ale podoba mi się. Pan reżyser Jan Hryniak chciał zachować ten klimat lat 80. i 90. na podstawie mojej osoby i to jest ciekawie” – cytuje „SE”.

Zenek Martyniuk jest również ciekawy, jak produkcję odbiorą jego fani. „Nic tylko się cieszyć. Ciekawe, jak go odbiorą moi fani. A może nie tylko oni pójdą zobaczyć ten film” – dodał.

Źr.: Super Express