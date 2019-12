Telewizja Polska wyemituje benefis Zenka Martyniuka. Piosenkarz obchodzi w tym roku 30-lecie działalności scenicznej. Z tej okazji w Białymstoku zorganizowano specjalny koncert, który drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia pojawi się na antenie TVP2. Nie wszystkim spodobała się ta decyzja.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej Zenka Martyniuka. Nazwa benefisu – „Życie to są chwile” – nawiązuje do tytułu jednej z najpopularniejszych piosenek lidera zespołu Akcent.

Podczas wydarzenia muzykowi towarzyszyli inni piosenkarze. Wśród nich: Izabela Trojanowska, Wojciech Gąssowski oraz zespoły: Mig, Lombard, Ich Troje, Savage, Top One i Classic.

TVP2 wyemituje benefis Zenka Martyniuka drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia o godzinie 20:10. Koncert trwa ponad dwie godziny i zakończy się ok. 22:25. – To jest zaproszenie do głównego nurtu kulturowego, do mainstreamu rozrywkowego, tego gatunku, który jest uwielbiany przez Polaków – powiedział prezes TVP Jacek Kurski.

Benefis Zenka Martyniuka. Internauci komentują pozycję w świątecznym programie TVP

Fakt, że premiera koncertu dla Zenka Martyniuka odbędzie się właśnie w dniu świąt, w najlepszym czasie antenowym, nie wszystkim się spodobał. Pod wpisami z kont TVP pojawiło się wiele komentarzy.

Niektórzy zastanawiają się, czy transmisja benefisu piosenkarza disco polo, ma coś wspólnego z misją telewizji publicznej.

„Zenek Martyniuk nie ma powodów do wstydu jako piosenkarz, chociaż trudno go uznać za geniusza. Natomiast na pewno powinien się wstydzić bycia twarzą PiS-owskiej telewizji. To znacznie bardziej żenujące od najgorszego disco polo” – napisał Piotr Szumlewicz.



